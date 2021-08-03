Беленюк на классе обыграл хорвата и вышел в финал Олимпиады в Токио
Источник:24 канал
Борец греко-римского стиля Жан Беленюк 3 августа в полуфинале Олимпиады-2020 встретился с Иваном Гуклеком. Украинец вышел в финал соревнований в весе до 87 килограммов.
Уверенная победа Беленюка
Титулованный украинский борец не без препятствий пробился в полуфинал Олимпиады-2020. Соперник из Хорватии первым получил очко в схватке.
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Беленюк активно вел себя на ковре. Но 24-летний Иван Гуклек завершил первый период с минимальным преимуществом в счете 0:1. Уже в начале следующего периода Беленюк получил балл за активность и перевел соперника в партер. Жан легко и уверенно заработал 6 очков и почти решил судьбу победителя схватки – 1:7.
Украинец на классе довел поединок до победы. Беленюк – в финале Олимпийских игр-2020. Сразу два украинских борца будут бороться за "золото" в Токио.
Беленюк в Токио
- В первой схватке на Олимпийских играх-2020 Беленюк встретился с сербом Зураби Датунашвили. Украинский борец эффектно победил соперника со счетом 3:1.
- В 1/4 финала украинец победил алжирца Башира Сид Азара. По истечении шести минут счет был 1:1, но победа в схватке была присуждена Беленюку, поскольку он взял балл последним.