Не мог держать поднос, – Жан Беленюк рассказал, как тяжело ему далась победа

Украинский борец Жан Беленюк завоевал золотую медаль на Олимпийских играх-2020. Но мало кто знает, что перед самым отлетом в Токио он получил тяжелую травму, из-за чего выступление спортсмена было под большим вопросом.

Жан Беленюк признается: смог полностью реализоваться на Олимпиаде только благодаря вере и оптимизму его тренера – Владимира Шацкого.

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Тяжелая травма Беленюка

Перед вылетом на Олимпиаду врачи осмотрели спортсмена и заверили, что необходима операция на плече. Надежды Беленюка и его тренера на участие в соревнованиях медики называли "авантюрой".

По сюжету о том, что со мной случилось, можно снимать фильмы, писать книги. Я думаю, что я этим и займусь в будущем, потому что реально ситуация была слишком критична,

– вспоминает борец.

Беленюк рассказал, что тогда в столовой даже не мог держать поднос, а только через неделю начал разрабатывать руку.

Спортсмен особо отметил работу врача Александра Вербицкого. За то, что тот каждый день работал со своим подопечным. Борец уверен, что это и помогло ему завоевать золотую медаль.



Жан Беленюк станцевал гопак после победы на Олимпиаде / Фото НОК

Победа Беленюка