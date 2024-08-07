Будет сражаться за "бронзу": Жан Беленюк не смог выйти в финал Олимпийских игр-2024

Украинский борец греко-римского стиля принял участие в соревновании в категории до 87 килограммов. Соперником Беленюка стал представитель Ирана.

Украина продолжает выступления на летних Олимпийских играх-2024. На среду, 7 августа, были вынесены схватку по греко-римской борьбе среди мужчин, пишет 24 Канал.

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Очередная медаль Украины

В весовой категории до 87 килограммов выступал олимпийский чемпион прошлых Игр-2020 Жан Беленюк. Украинец смог уверенно переиграть в 1/8 финала китайца Цяна и в четвертьфинале казаха Турсинова.

В полуфинале Жан вышел на представителя Ирана Алирезу Мохмадипиани. Беленюк считался фаворитом битвы и стартовал очень уверенно. В первой половине украинец удачно провел атаку и повел в счете 3:0.

Впрочем, после перерыва иранцу удался камбэк. Сначала Беленюк заработал штрафной балл, а позже Мохмадипиани реализовал партер Беленюка. Игра так и закончилась со счетом 3:3, но победителем стал Алиреза благодаря преимуществу последнего балла.

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Таким образом, Жан выступит в схватке за бронзовую награду. Соперником станет венгерский борец Давид Лосончи. Битва состоится в четверг, 8 августа.