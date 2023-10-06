Король не ромов, а своего жадного пуза: Жадан записал песню о сопернике Усика – видео

Уже в ближайшую зиму должен состояться супербой за абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. В нем сойдутся Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Оба боксера уже подписали индивидуальные контракты с организаторами боя. Дата поединка пока неизвестна, но он должен состояться до 10 марта, когда начнется Рамадан.

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Жадан в своем репертуаре

До объявления этого боя была целая эпопея с Тайсоном Фьюри, который называет себя "Цыганским королем". Он больше года избегал поединка за абсолюта, постоянно пытался унизить украинского чемпиона. заявлял, что его интересуют только деньги, а не спортивные достижения.

Украинский боксер еще весной согласился на 30 процентов общего гонорара за бой, однако и этого оказалось недостаточно для британца. Из-за такой жадности Александр Усик стал называть обладателя титула WBC "Жадным пузом". Это прозвище приклеилось к эпатажному боксеру.

Украинский певец Василий Жадан, исполняющий песню "Братья" перед боями украинского чемпиона и родившийся в семье ромов, обратился к Тайсону Фьюри, записав песню, в которой назвал прозвище, какое все же больше подходит британцу и подчеркнул, кто является королем ромов для него .

Тайсон Фьюри, ты говоришь всем, что ты король ромов, нет, ты не король ромов. Ты король своего большого и алчного пуза. А нашим Королем является наш чемпион Александр Усик,

– спел Жадан.

Смотрите видео с песней Жадана о Фьюри