Все пять голов в матче между Зенитом и Бетисом были забиты еще в первом тайме, сообщает 24 канал.

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Началось все с того, что уже на седьмой минуте встречи Ракицкий пошел в жесткий подкат против соперника. За это он получил желтую карточку, а Бетис – право на штрафной. Хоакин его разыграл с партнером, после чего навесил в штрафную. И тут снова ошибся Ракицкий – Родригес в борьбе с ним отправил мяч в ворота российской команды.

Впоследствии на 18-й минуте счет уже был 0:2 в пользу Бетиса. Правда потом Зенит дважды забил.

Но на 41-й минуте Бетис снова вышел вперед в счете. И снова к голу оказался причастен Ракицкий. Под прессингом соперника он отдал пас на своего голкипера. А после этого получил обратный пас. Правда вратарь выбил мяч довольно неудачно, поэтому Ракицкий не сумел до него как следует добраться. Его же сразу перехватил Руибаль. Ракицкий в подкате еще пытался добраться до мяча, но не дотянулся. В то же время Руибаль отдал пас на Гуардадо, который и забил третий гол в ворота Зенита, принеся победу Бетису.

Видеообзор матча Зенит – Бетис