Спасение игрока – фейк: экс-футболист Челси по-прежнему находится под завалами в Турции
Источник:Goal.com
Спасательными продолжают искать вингера турецкого Хайтаспора Кристиана Атсу. Президент футбольного клуба опроверг информацию о его спасении.
31-летний левый вингер Хайтаспора стал жертвой ужасного землетрясения, который 6 февраля всколыхнул Турцию и Сирию Вместе с Ансу, не выходившим с этого времени на связь, под завалами оказался спортивный директор турецкого клуба Танера Савута.
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Ужасное опровержение
Ближе к вечеру 6 февраля появилась информация о спасении Кристиана Атсу. Вроде бы футболиста уже достали из-под завалов в городе Кахраманмараш, где базируется местная команда Суперлиги.
Сообщалось, что футболиста нашли живым и уже доставили в больницу. Атсу отделался легкими травмами – у него повреждена нога и проблемы с дыханием. Болельщики Хайтаспора с облегчением выдохнули. Но на этом положительные новости закончились.
Президент турецкого клуба опроверг эту информацию о спасении Атса. По словам Лутфу Саваса, Кристиан и Танер Савиту продолжают находиться под завалами. Спасательными пытаются как можно быстрее достать всех людей из-под разрушенных домов.
Отметим, что за день до жуткого землетрясения Ансу принес Хайтаспору волевую победу в Суперлиге над Касимпашем 1:0. Кристиан отличился голом на седьмой компенсированной до поединка минуте.
Что известно об Ансе, ставшем жертвой землетрясения в Турции
- 31-летний футболист, выступающий на позиции левого вингера.
- Начинал свою карьеру в родной Гане в клубе Фэнорд, который имеет такое же название, как известный нидерландский клуб.
- В 2009 году переехал в Порту U-19, но уже через два года присоединился к главной команде португальского гранда.
- В Португалии также выступал за Риу Аве, а уже в 2013 подписал контракт с лондонским Челси.
- В Англии провел долгие 8 лет. Ансу успел поиграть не только за Челси, но и Эвертон, Нькасл, Борнмут. Английский период в карьере Кристиана был с перерывами в аренду в нидерландский Витесс и испанскую Малагу.
- Летом 2021-го перебрался в саудовский Аль-Раид, за которым выступал до сентября 2022 года.
- Тогда стал футболистом турецкого Хайтаспора, за который выступал за ужасное землетрясение.
- В текущем сезоне успел сыграть 4 матча и забить один гол.