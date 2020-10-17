Зеленский заочно "наградил" Блохина орденом Ярослава Мудрого
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с ветеранами киевского "Динамо" и вручил им государственные награды по случаю 45-й годовщины завоевания Кубка кубков и Суперкубка Европы-1975.
Встреча прошла в конференц-зале загородной клубной базы "Динамо" в Конча-Заспе. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Как это было: Зеленский провел встречу с "Динамо" и наградил легенд клуба: фото
Награды из рук Президента получили Владимир Мунтян, Леонид Буряк, Стефан Решко, Владимир Веремеев, Анатолий Шепель, Сергей Кузнецов и Александр Дамин. Некоторые из триумфаторов (Колотов, Рудаков, Матвиенко, Трошкин, Зуев), к сожалению, уже нет в живых, а некоторые (Блохин, Коньков, Фоменко, Онищенко, Слободян и Маслов) не смогли прийти на встречу с главой государства.
Владимир Зеленский наградил легенд "Динамо" / Фото: ФК "Динамо"
Также опубликован Указ Президента Украины №446/2020 о награждении государственными наградами Украины ветеранов команды "Футбольный клуб "Динамо" Киев". В документе сказано:
Наградить орденом князя Ярослава Мудрого II степени
- БЛОХИНА Олега Владимировича – лучшего футболиста Европы 1975 года, двукратного обладателя Кубка обладателей кубков 1975, 1986 годов и Суперкубка УЕФА 1975 года.
Наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени
- БУРЯКА Леонида Иосифовича – обладателя Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года;
- Веремеева Владимира Григорьевича – обладателя Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года;
- МАЛЮТУ Владимира Игоревича – врача футбольного клуба "Динамо" Киев;
- МУНТЯНА Владимира Федоровича – обладателя Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года.
Наградить орденом За заслуги I степени
- КОНЬКОВА Анатолия Дмитриевича – обладателя Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года;
- Онищенко Владимира Ивановича – обладателя Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года;
- РЕШКА Стефана Михайловича – обладателя Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года;
- Фоменко Михаила Ивановича – обладателя Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года.
Наградить орденом За заслуги II степени
- Дамина Александра Николаевича – обладателя Суперкубка УЕФА 1975 года;
- КУЗНЕЦОВА Сергея Васильевича – обладателя Кубка обладателей кубков УЕФА 1975 года;
- МАСЛОВА Виктора Борисовича – обладателя Кубка обладателей кубков УЕФА 1975 года;
- ОШЕМКОВА Михаила Олеговича – оператора футбольного клуба "Динамо" Киев в 1970-1980 годах;
- СЛОБОДЯНА Петра Петровича – обладателя Суперкубка УЕФА 1975 года;
- ШЕПЕЛЯ Анатолия Николаевича – игрока футбольного клуба "Динамо" Киев в 1974 году.
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