Президент України Володимир Зеленський зустрівся з ветеранами київського "Динамо" і вручив їм державні нагороди з нагоди 45-ї річниці завоювання Кубка кубків і Суперкубка Європи-1975.

Зустріч пройшла в конференц-залі заміської клубної бази "Динамо" в Конча-Заспі. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Як це було: Зеленський провів зустріч з "Динамо" та нагородив легенд клубу: фото

Нагороди з рук Президента отримали Володимир Мунтян, Леонід Буряк, Стефан Решко, Володимир Веремєєв, Анатолій Шепель, Сергій Кузнєцов та Олександр Дамін. Деяких із тріумфаторів (Колотов, Рудаков, Матвієнко, Трошкін, Зуєв), на жаль, вже немає в живих, а деякі (Блохін, Коньков, Фоменко, Онищенко, Слободян і Маслов) не змогли прийти на зустріч з главою держави.



Володимир Зеленський нагородив легенд "Динамо" / Фото: ФК "Динамо"

Також опубліковано Указ Президента України №446/2020 про відзначення державними нагородами України ветеранів команди "Футбольний клуб "Динамо" Київ". У документі сказано:

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня

БЛОХІНА Олега Володимировича – найкращого футболіста Європи 1975 року, дворазового володаря Кубка володарів кубків 1975, 1986 років і Суперкубка УЄФА 1975 року.

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

БУРЯКА Леоніда Йосиповича – володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року;

ВЕРЕМІЄВА Володимира Григоровича – володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року;

МАЛЮТУ Володимира Ігоровича – лікаря футбольного клубу "Динамо" Київ;

МУНТЯНА Володимира Федоровича – володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року.

Нагородити орденом За заслуги І ступеня

КОНЬКОВА Анатолія Дмитровича – володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року;

ОНИЩЕНКА Володимира Івановича – володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року;

РЕШКА Стефана Михайловича – володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року;

ФОМЕНКА Михайла Івановича – володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року.

Нагородити орденом За заслуги ІІ ступеня