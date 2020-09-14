Президент Украины Владимир Зеленский в июле 2019 года заявил о необходимости разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр. Украина готовится подать заявку на проведение Олимпийских игр 2028 или 2030 года. Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о планах провести Олимпиаду в Украине.

В интервью Tribuna.com Гутцайт заявил, что Зеленский поставил задачу, чтобы Украина приняла Олимпиаду. Министерство молодежи и спорта оценивает, что нужно построить, чтобы получить право провести Игры.

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Мы снова будем строить спортивные объекты

"Президент поставил задачу привести Олимпиаду в Украину. Но для этого нужна материально-техническая база. Сейчас мы смотрим, возможно это или нет. Если возможно, то что нужно построить.

Президент неделю назад сказал мне дать техническое задание, что нужно для Олимпийских игр. Сейчас мы это готовим. Дадут нам Олимпиаду или нет – это уже другой вопрос. Главное, что мы снова будем строить спортивные объекты, на которых потом будут тренироваться украинцы", – сказал Гутцайт.

Проведение Олимпиады требует вливания серьезных средств. Например, организаторы Олимпийских игр 2020 года в Токио заявили, что бюджет составил 12,6 миллиарда долларов, но будет еще расти. В частности, и из-за пандемии коронавируса.

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Гутцайт считает, что Украина имеет потенциал для проведения Олимпиады. По мнению министра, вполне уместно финансировать спорт, хотя более критические отрасли также требуют средств.

Так мы никогда ничего не проведем. Почему нет? Почему не провести Всемирную Универсиаду? Почему не провести чемпионат мира? Это же приезжают иностранцы, привозят деньги. Это же толчок в инфраструктуре – гостиницы, спортивные объекты. Если с умом подойти и построить объекты, которые не будут простаивать,

– сказал Гутцайт.

В качестве примера Гутцайт привел строительство бассейна благодаря президенту Федерации по прыжкам в воду Игорю Лысову.

"Ежегодно проводят чемпионаты мира по юниорам или по взрослым, чемпионаты Европы. У нас есть потенциал. Вот мы провели Евро-2012. Вы видели, как нация объединилась? Супер! Как все болели, как бы кому-то не было плохо", – отметил министр.

Впрочем, после Евро-2012 у Украины остались долги. В частности, есть проблемы с "Ареной Львов" и НСК "Олимпийским".

Гутцайт обещает делать все, чтобы новые объекты приносили прибыль.

"Будем над этим работать. Президент поставил задачу – мы будем ее выполнять", – ответил Гутцайт на вопрос о том, что Украина будет бороться за Олимпиаду, хотя не избавилась от долгов за Евро-2012.

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Украина готовится подать заявку на проведение Олимпийских игр 2028 или 2030 года.

Пока заявку на летние Олимпийские игры 2028 подали Париж (Франция) и Лос-Анджелес (США). Зато на зимние Олимпийские игры 2030, кроме Львова, претендуют: