Зеленский учредил стипендии для выдающихся представителей неолимпийских видов спорта
Президент Украины Владимир Зеленский основал 50 стипендий для выдающихся спортсменов по неолимпийским видам спорта и их тренеров.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.
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Согласно указу, цель назначения стипендий – стимулирование успешных выступлений на международной спортивной арене, признание весомого вклада в развитие спорта.
Кому назначены стипендии
Претендовать на стипендию будут призеры национальных сборных команд Украины по неолимпийским видам спорта, входящих в программы Всемирных игр, Всемирных игр по единоборствам, Всемирной шахматной олимпиады и Европейских игр. А также медалисты чемпионатов Европы и мира по неолимпийским видам спорта.
Размеры стипендий составляют от 3 до 12 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (с 1 июля прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 2197 грн).
Кроме того, Владимир Зеленский подписал указы о назначении стипендий для детей с инвалидностью, имеющих высокие достижения во всеукраинских соревнованиях, и их тренеров, для спортсменов и их тренеров по олимпийским видам спорта, а также для спортсменов и их тренеров по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта.