Президент Украины Владимир Зеленский основал 50 стипендий для выдающихся спортсменов по неолимпийским видам спорта и их тренеров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.

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Согласно указу, цель назначения стипендий – стимулирование успешных выступлений на международной спортивной арене, признание весомого вклада в развитие спорта.

Кому назначены стипендии

Претендовать на стипендию будут призеры национальных сборных команд Украины по неолимпийским видам спорта, входящих в программы Всемирных игр, Всемирных игр по единоборствам, Всемирной шахматной олимпиады и Европейских игр. А также медалисты чемпионатов Европы и мира по неолимпийским видам спорта.

Размеры стипендий составляют от 3 до 12 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (с 1 июля прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 2197 грн).

Кроме того, Владимир Зеленский подписал указы о назначении стипендий для детей с инвалидностью, имеющих высокие достижения во всеукраинских соревнованиях, и их тренеров, для спортсменов и их тренеров по олимпийским видам спорта, а также для спортсменов и их тренеров по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта.