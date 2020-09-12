Президент України Володимир Зеленський заснував 50 стипендій для видатних спортсменів з неолімпійських видів спорту та їх тренерів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу Президента.

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Згідно з указом, мета призначення стипендій – стимулювання успішних виступів на міжнародній спортивній арені, визнання вагомого внеску в розвиток спорту.

Кому призначені стипендії

Претендувати на стипендію будуть призери національних збірних команд України з неолімпійських видів спорту, що входять в програми Всесвітніх ігор, Всесвітніх ігор з єдиноборств, Всесвітньої шахової олімпіади та Європейських ігор. А також медалісти чемпіонатів Європи та світу з неолімпійських видів спорту.

Розміри стипендій складають від 3 до 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (з 1 липня прожитковий мінімум для працездатних осіб – 2197 грн).

Крім того, Володимир Зеленський підписав укази про призначення стипендій для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських змаганнях, і їх тренерів, для спортсменів і їх тренерів з олімпійських видів спорту, а також для спортсменів і їх тренерів з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту.