Именно матчем против Франции на выезде сборная Украины стартовала в отборе на чемпионат мира. В Париже тогда была зафиксирована ничья 1:1, что считалось положительным результатом. Однако в ничью с таким же счетом сборная Украины сыграла и в двух следующих матчах – против Финляндии и Казахстана в Киеве. В ничью (но на этот раз 2:2) закончился и матч против Казахстана на выезде. Теперь настала очередь принимать Францию дома.

Украине надо обязательно побеждать в этом матче. Это позволит нам сократить отставание от Франции до одного очка. А также вернуться на второе место в турнирной таблице, откуда нас потеснили финны, которые обыграли Казахстан, и имеют на одну игру меньше сыгранной.

Обе команды перед игрой столкнулись с кадровыми проблемами – за Украину не сыграет Зинченко. Во Франции из-за травм и дисквалификаций матч пропустят Мбаппе, Канте и Кунде.

Онлайн-трансляция матча Украина – Франция