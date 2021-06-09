Зеленский примерил форму сборной Украины с символическим 95 номером: фото

Президент Украины Владимир Зеленский надел футболку сборной Украины, из-за которой возник скандал. На спине главы государства символический 95-й номер.
Зеленский ждет Евро-2020
Сборная Украины по футболу подарила Владимиру Зеленскому новую форму команды, в которой подопечные Андрея Шевченко сыграют на чемпионате Европы. Президент Украины похвастался новой формой.
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На своей странице в инстаграме Зеленский выложил фото в футболке украинской сборной с 95 номером. Футболка именная, на спине напечатана фамилия президента и номер "95", напоминающий главе о временах "квартала".
Команда Андрея Шевченко свой путь на Евро начинает 13 июня игрой против Нидерландов. Поединок состоится в Амстердаме. Украинские фанаты не смогут присутствовать на матче.
Ждем пятницу. На этот раз – не из-за СНБО,
– написал Зеленский.
Ранее Зеленский назвал новую форму особой: "Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина".
Скандал вокруг формы сборной Украины
- 6 июня украинская сборная продемонстрировала новую форму к Евро-2020. По центру футболки изображен силуэт Украины. На карте есть и оккупированный Крым, как напоминание, что Крым – это Украина. А также лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".
- Такая форма вызвала возмущение со стороны России. В российском Министерстве иностранных дел заявили, что изображение карты Украины с оккупированным Россией Крымом на форме футболистов "отчаянной художественной акцией".
- В УЕФА заявили: "футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с примененными правилами, относительно экипировки".
- Россия официально пожаловалась в УЕФА на форму сборной Украины
- Все детали о скандале вокруг формы – по ссылке.