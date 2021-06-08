По его словам, правительство Нидерландов решило оставить в силе запрет на свободный въезд для граждан из стран, не являющихся членами ЕС. Таким образом болельщики нашей сборной не смогут поддержать команду Андрея Шевченко в первом матче для нашей команды на чемпионате.
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При этом глава Украинской ассоциации футбола заявил, что готов оказать помощь фанатам в случае, если какие-то страны пойдут навстречу Украине. "Будем надеяться, что матчи будут с поддержкой наших болельщиков", – заявил Павелко.
Расписание матчей Евро-2020 в группе С
|Команда 1
|Команда 2
|Время и место
|Где смотреть
|13.06.2021 (воскресенье)
|Австрия
|Северная Македония
|19:00, Бухарест
|Нидерланды
|УКРАИНА
|22:00, Амстердам
|"Футбол 1", "Украина"
|17.06.2021 (четверг)
|УКРАИНА
|Северная Македония
|16:00, Бухарест
|"Футбол 1", "Украина"
|Нидерланды
|Австрия
|22:00, Амстердам
|21.06.2021 (понедельник)
|Северная Македония
|Нидерланды
|19:00, Амстердам
|УКРАИНА
|Австрия
|19:00, Бухарест
|"Футбол 1", "Украина"