Зеленский поздравил Усика с победой
Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз поздравил боксера Александра Усика с победой в супертяжелом весе. В ночь с 31 октября на 1 ноября Усик в Лондоне победил Дерека Чисору.
В отличие от первого раза, когда Зеленский поздравил Усика с дебютной победой в супертяжелом весе, Президент не стал звонить боксеру. Зеленский обратился к Усику в соцсетях, сообщает 24 канал.
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Александр, это была крутая победа! Украина гордится!,
– написал Владимир Зеленский.
Что известно о победе Усика
33-летний боксер провел свой второй бой после перехода в супертяжелый вес. Усик в Лондоне встретился с 36-летним британцем Дереком Чисорой.
В конкурентном поединке Усик одержал победу единогласным решением судей. Следующим соперником Усика должен стать чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF Энтони Джошуа.
Усик – официальный претендент на титул WBO.
Дебют в хевивейте и звонок от Зеленского
Усик перешел в супертяжелый вес в 2019 году, после того, как стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.
В октябре 2019 года Александр в дебютном поединке победил Чазза Уизерспуна.
После поединка непобедимому Усику позвонил Зеленский и поздравил его с победой.
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