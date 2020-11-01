Президент України Володимир Зеленський вдруге привітав боксера Олександра Усика з перемогою в суперважкій вазі. У ніч з 31 жовтня на 1 листопада Усик у Лондоні переміг Дерека Чісору.

На відміну від першого разу, коли Зеленський вітав Усика з дебютною перемогою у суперважкій вазі, Президент не став телефонувати боксеру. Зеленський звернувся до Усика у соцмережах, повідомляє 24 канал.

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Олександре, це була крута перемога! Україна пишається!,

– написав Володимир Зеленський.

.@usykaa, Олександре, це була крута перемога! Україна пишається! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2020

Що відомо про перемогу Усика

33-річний боксер провів свій другий бій після переходу в суперважку вагу. Усик у Лондоні зустрівся з 36-річним британцем Дереком Чісорою.

У конкурентному поєдинку Усик здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Наступним суперником Усика повинен стати чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF Ентоні Джошуа.

Усик – офіційний претендент на титул WBO.

Дебют у хевівейті та дзвінок від Зеленського

Усик перейшов у суперважку вагу у 2019 році, після того, як став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі.

У жовтні 2019 року Олександр у дебютному поєдинку переміг Чазза Візерспуна.

Після поєдинку непереможному Усику зателефонував Зеленський та привітав його з перемогою.