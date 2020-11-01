Зеленський привітав Усика з перемогою
Президент України Володимир Зеленський вдруге привітав боксера Олександра Усика з перемогою в суперважкій вазі. У ніч з 31 жовтня на 1 листопада Усик у Лондоні переміг Дерека Чісору.
На відміну від першого разу, коли Зеленський вітав Усика з дебютною перемогою у суперважкій вазі, Президент не став телефонувати боксеру. Зеленський звернувся до Усика у соцмережах, повідомляє 24 канал.
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Олександре, це була крута перемога! Україна пишається!,
– написав Володимир Зеленський.
Що відомо про перемогу Усика
33-річний боксер провів свій другий бій після переходу в суперважку вагу. Усик у Лондоні зустрівся з 36-річним британцем Дереком Чісорою.
У конкурентному поєдинку Усик здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Наступним суперником Усика повинен стати чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF Ентоні Джошуа.
Усик – офіційний претендент на титул WBO.
Дебют у хевівейті та дзвінок від Зеленського
Усик перейшов у суперважку вагу у 2019 році, після того, як став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі.
У жовтні 2019 року Олександр у дебютному поєдинку переміг Чазза Візерспуна.
Після поєдинку непереможному Усику зателефонував Зеленський та привітав його з перемогою.
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