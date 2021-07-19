Зеленский поздравил с первым Днем тренера в Украине
Источник:фейсбук Владимира Зеленского
В Украине впервые 19 июля 2021 года отмечали День тренера. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что этот праздник отныне будут праздновать ежегодно.
Благодарность тренерам
На своей странице в соцсети Владимир Зеленский публично заявил, что в Украине появляется новый ежегодный праздник – День тренера. Президент Украины отметил, что за каждым спортсменом и его достижением стоит наставник.
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Зеленский поздравил всех коучей и пожелал всем крепкого здоровья, энергии и успехов в работе. Чтобы их воспитанники, в которых они вкладывают душу, энергию и опыт, радовали наставников и всю Украину: "Искренне поздравляю украинских тренеров с профессиональным праздником! Всех тех, кто воспитывает таланты и готовит наших спортсменов к важнейшим соревнованиям в различных видах спорта".
Верю, что и в дальнейшем ваш опыт, профессионализм и упорный труд будут способствовать росту талантливых атлетов, которые покорять самые высокие спортивные вершины. Каждая спортивная победа или рекорд сегодня очень важны для Украины. Потому что все мы, украинцы – единая и великая нация, у всех нас одна общая Родина и одно общее национальное достоинство,
– написал Зеленский.