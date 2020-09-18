Президент України Володимир Зеленський відвідав Івано-Франківську область. Одним з об'єктів, куди направився глава держави, став місцевий стадіон в Ивано-Франковске.

Зеленский проинспектировал стадион спортивного комплекса имени Анатолия Гембы. Здесь провели капитальный ремонт, на который потратили 34 миллиона гривен, сообщили в Офисе Президента.

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"Спортивная инфраструктура требует не меньшего внимания, чем дороги и другие объекты. Потому что спорт является одной из тех сфер, обеспечивающих общественное развитие, которо епозволяет людям – и особенно молодежи – находить пути к самореализации, искать новые коммуникации, учиться действовать совместно – в команде. Это то, чего очень не хватает нашему обществу. У нас обычно каждый за себя или за своих – в очень узком смысле этого слова. А нужно учиться быть командой и вместе идти к успеху", – заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами на стадионе.

Во время реконструкции стадиона, там:

установили полиуретановое покрытие беговых дорожек и легкоатлетических секторов,

осуществили разметку в соответствии с международными стандартами,

обустроили футбольное поле,

установили систему автоматического полива поля и дренажную систему.



Обновленные трибуны стадиона в Одессе / Фото Офиса Президента



Реконструированный стадион в Ивано-Франковске / Фото Офиса Президента

В целом этот спорткомплекс включает легкоатлетический стадион, пять спортивных залов, 25-метровый плавательный бассейн, легкоатлетический манеж, тренажерный зал, зал для настольного тенниса, а также зал для спортсменов с проблемами опорно-двигательного аппарата, футбольное поле, четыре спортивные площадки, сауну, массажный кабинет и кабинет врачебного контроля.