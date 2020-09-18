Президент України Володимир Зеленський відвідав Івано-Франківську область. Одним з об'єктів, куди направився глава держави, став місцевий стадіон в Івано-Франківську.

Зеленський проінспектував стадіон спортивного комплексу імені Анатолія Гемби. Тут провели капітальний ремонт, на який витратили 34 мільйони гривень, повідомили в Офісі Президента.

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"Спортивна інфраструктура потребує не меншої уваги, ніж дороги та інші об’єкти. Тому що спорт є однією з тих сфер, що забезпечують суспільний розвиток, дозволяють людям – і особливо молоді – знаходити шляхи до самореалізації, шукати нові комунікації, вчитися діяти спільно – у команді. Це те, чого дуже не вистачає нашому суспільству. У нас зазвичай кожен за себе або за своїх – у дуже вузькому сенсі цього слова. А потрібно вчитися бути командою й разом іти до успіху", – заявив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на стадіоні.

Під час реконструкції стадіону, тут:

встановили поліуретанове покриття бігових доріжок та легкоатлетичних секторів,

здійснили розмітку відповідно до міжнародних стандартів,

облаштували футбольне поле,

встановили систему автоматичного поливу поля та дренажну систему.



Оновлені трибуни стадіону в Івано-Франківську / Фото Офісу Президента



Реконструйований стадіон в Івано-Франківську / Фото Офісу Президента

Загалом цей спорткомплекс включає легкоатлетичний стадіон, п'ять спортивних залів, 25-метровий плавальний басейн, легкоатлетичний манеж, тренажерний зал, зал для настільного тенісу, а також зал для спортсменів з проблемами опорно-рухового апарату, футбольне поле, чотири спортивні майданчики, сауну, масажний кабінет та кабінет лікарського контролю.