Зеленский: Мы все – непокоренные

Президент Украины Владимир Зеленский лично пообщался с участниками "Игорь непокоренных – Украина" через видеосвязь. Глава государства поддержал наших атлетов.

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Для нас это честь того, что вы представляете Украину. Я считаю, что Украина – это каждый из вас. Если вы сегодня будете представлять наше государство в Гааге на "Играх непокоренных", вы покажете, что Украина – непокоренная,

– сказал Зеленский.

Президент отметил, что уже 50-й день идет полномасштабная агрессия России против Украины, которую сдерживает наша армия. Сегодня Украина является одним из самых крепких государств в мире, а украинцы – непобедимы.

"Для нас важна победа, важное доказательство, что мы все – непокоренные. И ваша команда является частью духа непокорности Украины, украинского народа и каждого из нас", – отметил Глава государства.

Зеленский подчеркнул, что украинская команда "Игорь непокоренных" – это отражение нашего государства – "разные люди, но все крепкие, объединенные ради результата".

Результат один – только победа,

– сказал президент.

Зеленский вместе с украинскими спортсменами почтил память тренера команды по стрельбе из лука, ветерана АТО с 2014 года Дмитрия Сидорука, погибшего в бою за Украину 5 апреля.

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Владимир Александрович подчеркнул, что мир должен узнать историю волонтерки-парамедика, члена сборной Юлии Паевской, находящейся в плену российских кафиров.

"Этот глоток свободы, который вы можете дать своим участием, победами и рассказами о том, что происходит на нашей прекрасной земле и какую трагедию принес враг, – думаю, она точно получит этот глоток. Потому что вы о ней будете говорить журналистам, медиа, другим спортсменам, и говорить не только словами, но прежде всего – победой.

Вы сегодня в Гааге в принципе будете бороться и за то, чтобы со временем в Гааге оказались российские кафиры и все заслуживающие. Потому то, что они сделали – это преступление против людей, против народа Украины", – добавил президент.

Большинство членов команды – нынешние военнослужащие, защищающие Украину в рядах Вооруженных Сил, Национальной гвардии, территориальной обороны и других структур сектора безопасности и обороны.

К слову. 19 украинских спортсменов-защитников будут соревноваться с 500 ветеранами и военнослужащими из 18 стран-членов НАТО и партнеров Альянса.