Герои не умирают

Дмитрий Сидорук – пехотинец Вооруженных сил Украины, в 2014 году среди первых стал на защиту родной земли в составе 24-й механизированной бригады.

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После тяжелого ранения под луганским аэропортом 1 сентября 2014 года он перенес 12 операций. На Играх в Канаде 2017 года Дмитрий получил серебряную медаль в соревнованиях по стрельбе из лука.

Дмитрий был тренером нынешних сборных Invictus Games и Warrior Games по стрельбе из лука, судья отборов и национальных соревнований.

Сказать, что нам сейчас больно, это ничего не сказать. Дима – неотъемлемая и огромная часть семьи Непокоренных. Человек, приведший в стрельбу из лука многих ветеранов, советчик и поддержка всей нашей команды. Дима, твое имя не будет забыто! Отомстим за тебя и за каждого, кто полег! Светлая память!,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам украинского Героя!