Наши – в Гааге
Наши атлеты уже прибыли в Гаагу, чтобы выступить на международном турнире. Соревнования продлятся 10 дней.
Читайте также Защищая страну погиб участник первой сборной Украины на Играх непокоренных Сидорук
В состав национальной сборной вошли 20 украинских военных и ветеранов. Сборная Украины была сформирована еще в 2020 году, но тогда соревнования не прошли из-за коронавируса.
Большинство участников сборной и команды обеспечения – действующие военнослужащие, стоящие на защите нашего государства в Вооруженных Силах Украины, Территориальной обороны ВС Украины,
Национальной гвардии Украины и других структур сектора безопасности и обороны Украины.
Мы гордимся, что в это время вы представляете нашу страну. Показываете непокорность духу украинского народа. Болеем за вас. Победы вам!
– поддержал нашу сборную президент Украины Владимир Зеленский.
Президент пообщался со сборной / Фото из соцсетей главы государства
К сожалению, в нашей сборной есть болящие потери. Среди них – Дмитрий Сидорук, ветеран и тренер команды по стрельбе из лука, погибшего 5 апреля.
Участницу сборной Юлию Паевскую держат в плену российские оккупанты.
Кроме Украины, участие в Играх примут еще 19 стран — команды от стран-членов НАТО, а также стратегические партнеры Альянса.