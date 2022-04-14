Наши – в Гааге

Наши атлеты уже прибыли в Гаагу, чтобы выступить на международном турнире. Соревнования продлятся 10 дней.

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В состав национальной сборной вошли 20 украинских военных и ветеранов. Сборная Украины была сформирована еще в 2020 году, но тогда соревнования не прошли из-за коронавируса.

Большинство участников сборной и команды обеспечения – действующие военнослужащие, стоящие на защите нашего государства в Вооруженных Силах Украины, Территориальной обороны ВС Украины,

Национальной гвардии Украины и других структур сектора безопасности и обороны Украины.

Мы гордимся, что в это время вы представляете нашу страну. Показываете непокорность духу украинского народа. Болеем за вас. Победы вам!

– поддержал нашу сборную президент Украины Владимир Зеленский.



Президент пообщался со сборной / Фото из соцсетей главы государства

К сожалению, в нашей сборной есть болящие потери. Среди них – Дмитрий Сидорук, ветеран и тренер команды по стрельбе из лука, погибшего 5 апреля.

Участницу сборной Юлию Паевскую держат в плену российские оккупанты.

Кроме Украины, участие в Играх примут еще 19 стран — команды от стран-членов НАТО, а также стратегические партнеры Альянса.