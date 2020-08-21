Президент Украины Владимир Зеленский отправился в турне по стране. В Николаеве он показал свои баскетбольные навыки в школьном спортзале.

Во время своего визита на Николаевщину, Зеленский посетил Николаевскую общеобразовательную санаторную школу-интернат I-III ступеней № 4. Здесь учатся и проходят реабилитацию дети, больные сколиозом.

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Среди прочего президент посетил и спортзал в этой школе. И решил продемонстрировать свое баскетбольное мастерство, забросив мяч в кольцо.