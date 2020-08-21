Президент України Володимир Зеленський відправився в турне країною. У Миколаєві він показав свої баскетбольні навички у шкільному спортзалі.

Під час свого візиту на Миколаївщину, Зеленський відвідав Миколаївську загальноосвітню санаторну школу-інтернат I-III ступенів № 4. Тут навчаються та проходять реабілітацію діти, хворі на сколіоз.

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Серед іншого президент відвідав і спортзал у цій школі. Та вирішив продемонструвати свою баскетбольну майстерність, закинувши м'яч у кільце.