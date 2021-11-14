Зеленский отработал все до копейки, – Денис Гармаш

31-летний футболист киевского Динамо и сборной Украины Денис Гармаш рассказал, как на дне рождения его жены Снежаны выступал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Футболист вспомнил события, которые произошли еще до президентства Владимира Зеленского.

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– Тебя раньше можно было увидеть на концертах "Квартала 95". Ваш юмор совпадает?

– Иногда можно посмеяться. Да, мы раньше ходили с женой. А сейчас что-то... Зеленский ушел – и как-то не то стало.

– Немногие футболисты могут себе позволить на день рождения жены пригласить ведущим вечера будущего президента Украины.

– Так было. Захотели шутки послушать.

– Дорого стоил тогда президент Украины?

– Нормально.

– Отработал до последней копейки все?

– Да. Да мы и недолго, до 12 тогда посидели — и все. Ведь у нас режим был, до 12 можно только было. Даже сам президент удивился: "Ого! Впервые меня только с 8 до 12 – и все. Я всю ночь был готов". Но получилось так.

– Юмор футбольный был?

– О нас, о семье. Разное. Весело было.

– Вы поддерживали связь с Зеленским?

– Мы не общались. Мы больше с Юзиком, с Кошевым. А сейчас нет.

Карьера Гармаша в Динамо