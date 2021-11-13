"Сумма превышает 100 тысяч долларов"

Игрок сборной Украины заявил, что если собрать все его штрафы в кучу, то получится немалая сумма.

Читайте также Есть над чем работать, – Малиновский рассказал о своем возвращении в сборную Украины

Если собрать все, то квартиру можно купить, и не одну,

– отметил футболист.

По словам Гармаша, один из немалых штрафов он заплатил после игры с Лацио. В 1/8 финала Лиги Европы 2017/2018 в Риме нападающий киевлян после финального свистка за разговоры с арбитром получил вторую желтую карточку, которая превратилась в красную.

"Тогда еще президент мне звонил и "напихал". Но я и так пропускал бы ответный матч из-за перебора желтых. Нормальная сумма была, приличная", – сказал Денис.

Оказалось, что за эту выходку форвард заплатил не самый большой штраф в своей карьере. Он отказался называть сумму, но заявил, что его сумма превышает 100 тысяч долларов. Футболист добавил, что такие средства он платил не за одно нарушение, а за целый год.

Карьера Гармаша в Динамо