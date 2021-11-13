"Сумма превышает 100 тысяч долларов"
Игрок сборной Украины заявил, что если собрать все его штрафы в кучу, то получится немалая сумма.
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Если собрать все, то квартиру можно купить, и не одну,
– отметил футболист.
По словам Гармаша, один из немалых штрафов он заплатил после игры с Лацио. В 1/8 финала Лиги Европы 2017/2018 в Риме нападающий киевлян после финального свистка за разговоры с арбитром получил вторую желтую карточку, которая превратилась в красную.
"Тогда еще президент мне звонил и "напихал". Но я и так пропускал бы ответный матч из-за перебора желтых. Нормальная сумма была, приличная", – сказал Денис.
Оказалось, что за эту выходку форвард заплатил не самый большой штраф в своей карьере. Он отказался называть сумму, но заявил, что его сумма превышает 100 тысяч долларов. Футболист добавил, что такие средства он платил не за одно нарушение, а за целый год.
Карьера Гармаша в Динамо
- За основную команду вДинамо Денис начал выступать в 2007 году.
- В январе 2020 года футболист временно покинул клуб и отправился в аренду в турецкий Ризеспор.
- В составе киевлян Гармаш по три раза выиграл чемпионат и Кубок Украины, а также четыре раза поднимал над головой Суперкубок Украины.
- 31-летний футболист второй раз подряд признается лучшим игроком месяца в УПЛ.
- В 19 матчах за Динамо ему удалось забить 6 голов и отдать 2 результативных передачи.