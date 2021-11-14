Футболіст пригадав події, які відбулися ще до президенства Володимира Зеленського.

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– Тебе раніше можна було побачити на концертах "Кварталу 95". Ваш гумор збігається?

– Іноді можна посміятися. Так, ми раніше ходили з дружиною. А зараз щось... Зеленський пішов – і якось не те стало.

– Небагато футболістів можуть собі дозволити на день народження дружини запросити ведучим вечора майбутнього президента України.

– Так було. Захотіли жарти послухати.

– Дорого коштував тоді президент України?

– Нормально.

– Відпрацював до останньої копійки все?

– Так. Та ми й недовго, до 12 тоді посиділи — і все. Бо ж у нас режим був, до 12 можна тільки було. Навіть сам президент здивувався: "Ого! Вперше мене тільки з 8 до 12 — і все. Я цілу ніч був готовий". Але вийшло так.

– Гумор футбольний був?

– Про нас, про сім'ю. Було й про футбол. Різне. Весело було.

– Ви підтримували зв'язок із Зеленським?

– Ми не спілкувалися. Ми більше з Юзіком, з Кошовим. А зараз ні.

Кар'єра Гармаша в Динамо