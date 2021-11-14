Футболіст пригадав події, які відбулися ще до президенства Володимира Зеленського.
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– Тебе раніше можна було побачити на концертах "Кварталу 95". Ваш гумор збігається?
– Іноді можна посміятися. Так, ми раніше ходили з дружиною. А зараз щось... Зеленський пішов – і якось не те стало.
– Небагато футболістів можуть собі дозволити на день народження дружини запросити ведучим вечора майбутнього президента України.
– Так було. Захотіли жарти послухати.
– Дорого коштував тоді президент України?
– Нормально.
– Відпрацював до останньої копійки все?
– Так. Та ми й недовго, до 12 тоді посиділи — і все. Бо ж у нас режим був, до 12 можна тільки було. Навіть сам президент здивувався: "Ого! Вперше мене тільки з 8 до 12 — і все. Я цілу ніч був готовий". Але вийшло так.
– Гумор футбольний був?
– Про нас, про сім'ю. Було й про футбол. Різне. Весело було.
– Ви підтримували зв'язок із Зеленським?
– Ми не спілкувалися. Ми більше з Юзіком, з Кошовим. А зараз ні.
Кар'єра Гармаша в Динамо
- За основну команду вДинамо Денис почав виступати у 2007 році.
- У січні 2020 року футболіст тимчасово залишив клуб і вирушив в оренду до турецького Різеспору.
- У складі киян Гармаш по три рази виграв чемпіонат та Кубок України, а також чотири рази піднімав над головою Суперкубок України.
- 31-річний футболіст вдруге поспіль визнається найкращим гравцем місяця в УПЛ.
- У 19 матчах за Динамо йому вдалося забити 6 голів та віддати 2 результативні передачі.