Футболист вспомнил события, которые произошли еще до президентства Владимира Зеленского.
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– Тебя раньше можно было увидеть на концертах "Квартала 95". Ваш юмор совпадает?
– Иногда можно посмеяться. Да, мы раньше ходили с женой. А сейчас что-то... Зеленский ушел – и как-то не то стало.
– Немногие футболисты могут себе позволить на день рождения жены пригласить ведущим вечера будущего президента Украины.
– Так было. Захотели шутки послушать.
– Дорого стоил тогда президент Украины?
– Нормально.
– Отработал до последней копейки все?
– Да. Да мы и недолго, до 12 тогда посидели — и все. Ведь у нас режим был, до 12 можно только было. Даже сам президент удивился: "Ого! Впервые меня только с 8 до 12 – и все. Я всю ночь был готов". Но получилось так.
– Юмор футбольный был?
– О нас, о семье. Разное. Весело было.
– Вы поддерживали связь с Зеленским?
– Мы не общались. Мы больше с Юзиком, с Кошевым. А сейчас нет.
Карьера Гармаша в Динамо
- За основную команду в Динамо Денис начал выступать в 2007 году.
- В январе 2020 года футболист временно покинул клуб и отправился в аренду в турецкий Ризеспор.
- В составе киевлян Гармаш по три раза выиграл чемпионат и Кубок Украины, а также четыре раза поднимал над головой Суперкубок Украины.
- 31-летний футболист второй раз подряд признается лучшим игроком месяца в УПЛ.
- В 19 матчах за Динамо ему удалось забить 6 голов и отдать 2 результативные передачи.