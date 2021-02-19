Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что на заседании Кабинета Министров Украины было принято решение о назначении стипендий президента Украины паралимпийцам, дефлимпийцам и их тренерам.

Сообщается, что 7 чемпионов мира вместе со своими тренерами будут получать по 12 тысяч гривен в месяц в течение года.

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Также одному чемпиону Дефлимпийских игр была назначена стипендия в размере 15 тысяч гривен, которая будет выплачиваться в течение двух лет. Два тренера спортсмена будут получать по 7,5 тысячи.

Очень хорошо, что мы можем поддерживать и поощрять наших спортсменов. Предполагается назначение 18 стипендий, из которых 8 для спортсменов и 10 их тренерам по итогам участия в XIX зимних Дефлимпийских играх и чемпионатах мира-2019,

– сказал Гутцайт.

К слову. Все стипендии чемпионам мира будут выплачиваться в течение года, а чемпионам Дефлимпийских игр в течение двух лет со дня вступления в силу Указа.