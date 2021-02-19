Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів, що на засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято рішення про призначення стипендій президента України паралімпійцям, дефлімпійцям та їхнім тренерам.

Повідомляється, що 7 чемпіонів світу разом зі своїми тренерами будуть отримувати по 12 тисяч гривень на місяць протягом року.

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Також одному чемпіону Дефлімпійських ігор була призначена стипендія розміром 15 тисяч гривень, яка буде виплачуватися протягом двох років. Два тренера спортсмена будуть отримувати по 7,5 тисяч.

Дуже добре, що ми можемо підтримувати і заохочувати наших спортсменів. Передбачається призначення 18 стипендій, з яких 8 для спортсменів і 10 їх тренерам за результатами участі в ХІХ зимових Дефлімпійських іграх і чемпіонатах світу-2019,

– сказав Гутцайт.

До слова. Усі стипендії чемпіонам світу виплачуватимуться протягом року, а чемпіонам Дефлімпійських ігор протягом двох років з дня набрання чинності Указу.