Зеленский наградил Шевченко на параде ко Дню Независимости
Источник:24 канал
Президент Украины Владимир Зеленский наградил бывшего главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко. Зеленский вручил награду Шевченко на параде ко Дню Независимости.
Шевченко: Хорошей поездки в Америку
Шевченко получил орден Ярослава Мудрого 5-й степени, который вручается за государственное строительство, укрепление международного авторитета Украины, развитие экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за выдающуюся благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность.
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Во время вручения ордена Зеленский и Шевченко обменялись несколькими словами. Президент поблагодарил Шевченко за его вклад в развитие Украины.
В то же время тренер пожелал успехов Зеленскому в США. Как известно, в конце лета Владимир Зеленский встретится с главой США Джо Байденом.
Большое спасибо. Спасибо за поддержку, за все. Ну мы еще увидимся. Хорошей поездки в Америку,
– сказал Шевченко.
- Андрей Шевченко возглавлял сборную с 2016 до 2021 года. Самым большим достижением тренера во главе сборной стал выход в 1/4 финала Евро-2020.
- Во главе сборной Украины Андрей Шевченко провел 52 матча (25 побед, 13 ничьих и 14 поражений).
- Как футболист, Шевченко третий в истории Украины обладатель "Золотого мяча" (2004) и первый украинец, выигравший Лигу чемпионов (2003).
- Шевченко выступал за Динамо, итальянский Милан и лондонский Челси.