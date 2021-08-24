Шевченко: Хорошої поїздки в Америку

Шевченко отримав орден Ярослава Мудрого 5-го ступеня, який вручається за державне будівництво, зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, за видатну благодійну, гуманістичну та громадську діяльність.

До слова Беленюк отримав нагородний пістолет за "золото" на Олімпіаді в Токіо

Під час вручення ордену Зеленський та Шевченко обмінялися декількома словами. Президент подякував Шевченку за його внесок у розвиток України.

Водночас тренер побажав успіхів Зеленському у США. Як відомо, наприкінці літа Володимир Зеленський зустрінеться з главою США Джо Байденом.

Велике дякую. Дякую за підтримку, за все. Ну ми ще побачимося. Хорошої поїздки в Америку,

– сказав Шевченко.