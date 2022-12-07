С начала полномасштабной войны многие виды спорта налагают санкции в Россию и Беларусь. Местных спортсменов дисквалифицируют по соревнованиям, а команды и сборные не допускают к соревнованиям.

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Впрочем, Международный олимпийский комитет занял двойную позицию. Сначала организация рекомендовала не допускать россиян в турниры, а затем разрешила отдельным федерациям принимать собственные решения по участию представителей РФ.

Теперь же на руку оккупантам сыграл президент Франции Эммануэль Макрон. Как сообщил глава МОК Томас Бах, француз настаивает на участии всех стран в следующих Олимпийских и Паралимпийских Играх.

Президент Макрон заявил, что спорт не должен был быть политизирован. Он отметил по поводу Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, что представители всех стран, в том числе и находящихся в состоянии войны, должны участвовать в них,

– заявил Томас во время пресс-конференции.

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Напомним, что ближайшие Олимпийские Игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 в Париже. Там же состоится и пожилая Паралимпиада (с 28 августа по 8 сентября 2024 года).

Ранее Макрон призвал договариваться с Россией, чтобы "сохранить лицо Путина". А позже президент Франции заговорил о гарантиях безопасности для страны-террориста после ее проигрыша в войне.