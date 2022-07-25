Арнаутова: Победы я посвящаю родному крестному

Из них две золотые награды на счету Анны Арнаутовой. Спортсменка посвятила свои победы своему крещеному, погибшему на войне.

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"Вот и завершился мой последний чемпионат Европы среди юниоров. Свои победы я посвящаю родному крестному Александру Шарому, который защищал нашу землю и погиб во время бомбардировки со стороны россии.

Это ощущение, когда ты соревнуешься не только за то, чтобы быть лучше, но ради того, чтобы твой гимн и твоя страна были услышаны. Сколько было пройдено, даже моменты между жизнью и смертью… мы со всем справились! Спасибо своей семье за ​​поддержку – вы моя опора.

Я очень благодарна всему тренерскому штабу, особенно моему наставнику Илье Кваши за то, что дал возможность продолжать бороться на спортивном фронте, поддерживал и научил верить в себя", – написала атлетка.

Скандал с главным тренером