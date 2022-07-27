Зеленська: Не таку картинку хотіла росія, коли нищила вщент місто
Україну успішно представила 18-річна Ніка Шурда з міста Маріуполя. За підсумками змагань у синхронних стрибках на 3-метровому трампліні в парі з Анною Арнаутовою із Києва Ніка здобула "золото".
Варте уваги Українська чемпіонка зі стрибків у воду присвятила "золото" хрещеному, який загинув на війні
Перша леді Олена Зеленська привітала 18-річну спортсменку з перемогою на турнірі.
"Такі перемоги – гордість для усієї країни. 18-річна спортсменка з Маріуполя стала чемпіонкою Європи зі стрибків у воду серед юніорів.
Ніка Шурда, студентка Маріупольського державного університету, здобула золото у парі з киянкою Ганною Арнаутовою. Перемогу вона присвятила усім воїнам, що захищають країну, і своєму татові — він перебуває в полоні у окупантів, бо з перших днів війни допомагав маріупольцям.
Гімн України, що лунає на п’єдесталі чемпіонату Європи від маріупольскої спортсменки – не таку картинку хотіла росія, коли нищила вщент місто, коли захопила в полон людей. Однак їй ніколи не зламати маріупольців – і про це перемога Ніки", – зазначила Зеленська.
Золоті нагороди наших спортсменок / Фото з телеграм-каналу Олени Зеленської
Всі нагороди України на турнірі
- Наші атлети здобули вісім медалей – 4 золоті та стільки ж бронзових.
- Кирило Азаров та Ганна Арнаутова здобули по дві золоті медалі. Азаров переміг у стрибках із трампліна на 1 метри та на 3 метри.
- Арнаутова стала чемпіонкою із синхронних стрибків у парі з Нікою Шурдою, а також завоювала "золото" на метровому трампліні.
- "Бронзу" у синхронних стрибках дуетів з вишки принесли Софія Есман та Софія Іванова, а ще Данило Аванесов та Марко Барсуков.