Здоровый гражданин – здоровая нация: Зеленский поздравил с Днем физкультуры и спорта
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем физической культуры и спорта.
Он указал, что спорт и физкультура – простой и доступный всем способ сохранить здоровье и избежать многих серьезных болезней. Об этом Зеленский написал у себя в телеграм-канале.
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Поздравление Владимира Зеленского
Спорт и физическая культура – простой и доступный всем способ сохранить здоровье и избежать многих серьезных болезней. Профилактика всегда лучше, чем лечение. А здоровый гражданин – это здоровая нация,
– отметил президент.
Он добавил, что мир спорта такой разнообразный, что каждый может найти себе занятие по вкусу.
"А если вы захотите пойти дальше, в спорт высоких достижений, опытные наставники помогут раскрыть ваш потенциал", – отметил Зеленский.
Владимир Зеленский также отметил, что неважно, ради чего мы тренируемся: для себя или ради наград. "Мы все – часть большой спортивной вселенной", – добавил глава государства.