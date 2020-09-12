Президент України Володимир Зеленський привітав з Днем фізичної культури і спорту.

Він вказав, що спорт і фізкультура – простий і доступний всім спосіб зберегти здоров'я та уникнути багатьох серйозних хвороб. Про це Зеленський написав у себе в телеграм-каналі.

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Привітання Володимира Зеленського

Спорт і фізична культура – простий і доступний всім спосіб зберегти здоров’я та уникнути багатьох серйозних хвороб. Профілактика завжди краще, ніж лікування. А здоровий громадянин – це здорова нація,

– зазначив Президент.

Він додав, що світ спорту такий різноманітний, що кожен може знайти собі заняття до смаку.

"А якщо ви захочете піти далі, у спорт високих досягнень, досвідчені наставники допоможуть розкрити ваш потенціал", – зауважив Зеленський.

Володимир Зеленський також зазначив, що неважливо, заради чого ми тренуємося: для себе чи заради нагород. "Ми всі – частина великого спортивного всесвіту", – додав глава держави.