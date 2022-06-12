Сборная Украины пригласила на тренировку юных игроков Черноморца, вынужденно покинувших Одессу

Национальная команда готовится к поединку против ирландцев, который пройдет уже 14 июня. На тренировку к "сине-желтым" пришли юные игроки из Одессы.

Юные игроки встретились с кумирами

В воскресенье, 12 июня, национальная команда Украины провела утреннюю тренировку на городском стадионе "Видзев Лодзь". В конце подготовки к "сине-желтым" пришли воспитанники Черноморца.

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Национальная команда уделила юным игрокам 2008 года рождения ДЮФК Черноморец, которые из-за войны были вынуждены покинуть родную Одессу. Пока они тренируются во Вроцлаве, на базе клуба FC Sleza.

Для 13-14-летних мальчиков общие фото и автографы их кумиров стали самым ярким событием за время пребывания в Польше, и это непременно вдохновит их на новые свершения.

Также к работе с командой вернулись три игрока, которые не играли с Арменией из-за простуды. Речь идет об Андрее Ярмоленко, Александре Сироте и Эдуарде Соболе.

Обратите внимание! 14 июня национальная команда сыграет свой второй поединок против сборной Ирландии. Матч состоится в польском Лодзи. Начало встречи в 21:45.

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