Главный тренер Шахтера Игорь Йовичевич отреагировал на обстрелы Украины. В понедельник, 10 октября, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, выпустив более 80 ракет. Более 40-ти из них украинские военные сбили. Но часть попала в объекты инфраструктуры и гражданские объекты в разных городах.

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"Сейчас никто не думает о футболе. Знаем, что матч Александрии перенесли. Но завтра мы выйдем на матч и будем сражаться за всю Украину", – заявил на предматчевой пресс-конференции Игорь Йовичевич.

Во вторник, 11 октября, Шахтер сыграет против Реала матч Лиги чемпионов. Эта игра состоится в Варшаве.

Следует отметить, что в предыдущем матче между командами на поле в составе "горняков" вышло сразу 11 украинцев. Это впервые в истории клуба, когда на матч Лиги чемпионов в стартовом составе были только украинцы.

"Завтра на поле выйдут все украинцы. Я, Траоре, Джурасек и Тейлор тоже украинци. Мы говорим не только о футболе. Я хочу дать вам месседж (иностранным журналистам), чтобы вы помогли закончили эту войну. Люди в Украине хотят быть свободными и не бояться бомб", – заявил Йовичевич.