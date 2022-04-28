Миколенко о мошенниках

По словам футболиста, компания "Военторг ДиСи" совершила махинации, прикрываясь помощью нашим ВСУ.

Стоит внимания Миколенко получил трогательное письмо от стюарда, передавшего материальную помощь украинцам

Миколенко рассказал, что мужчина из этой организации обратился в воинскую часть за границей. Ему предоставили все необходимое для наших защитников. Тем не менее, он требует теперь у людей деньги за привезенные вещи.

Сейчас эта экипировка будет продаваться на прилавках их магазина. Я не хочу, чтобы такие скотины и бледные ходили спокойно по нашей земле. Пожалуйста, запомните этих людей и организацию. Информация проверена,

– заявил Виталий.



Миколенко сообщил о мошенниках / Фото с инстаграма футболиста



Виталий рассказал о преступниках / Фото с инстаграма Миколенко

Полное обращение футболиста

Эта организация и этот человек навариваются на крови наших бойцов, я думаю, что такие люди становятся в один ряд с убийцами нашей страны.

Этот изверг обратился к воинской части и сказал, что доставит бесплатно бронежилеты и каски воинам, отправляющимся на Восток. Только попросил сделать сертификат, чтобы не платить налоги на границе. Все сделали, и после этого он сказал: "Если хотите получить, платите мне деньги".

Сейчас эта экипировка будет продаваться на прилавках их магазина. Я не хочу, чтобы такие скотины и бледные ходили спокойно по нашей земле. Пожалуйста, запомните этих людей и организацию. Информация проверена.