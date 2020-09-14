Третий тур чемпионата Франции отметился невероятным голом, который забил игрок "Бреста" в ворота "Дижона".

Форвард "Бреста" Ирвин Кардона вышел на замену на последние 18 минут матча. И когда уже шло компенсированное арбитром время, поставил эффектную точку в победе своей команды.

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Кардона откликнулся на навес партнера с фланга. Он высоко выпрыгнул, чтобы достать мяч. Но пробил не головой, а ногой, совершив при этом замах, словно прием каратэ. И мяч влетел точно в угол ворот над голкипером.

Видео невероятного гола Кардони

Enchanté monsieur Irvin Cardona.



pic.twitter.com/wkcPpxGyRV — Ultimo Diez (@Ultimo_Diez) September 13, 2020

В соцсетях этот гол уже сравнили с ударами из фильма "Шаолиньский футбол".

Матч закончился победой "Бреста" на выезде 2:0. "Дижон" этот матч доигрывал в меньшинстве после удаления Ассале на 55-й минуте.