Третій тур чемпіонату Франції відзначився неймовірним голом, який забив гравець "Бреста" у ворота "Діжона".

Форвард "Бреста" Ірвін Кардона вийшов на заміну на останні 18 хвилин матчу. І коли вже йшов компенсований арбітром час поставив ефектну крапку в перемозі своєї команди.

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Кардона відгукнувся на навіс партнера з флангу. Він високо вистрибнув, щоб дістати м'яч. Але пробив не головою, а ногою, здійснивши при цьому замах, немов прийом карате. І м'яч влетів точнісінько у кут воріт над голкіпером.

Відео неймовірного голу Кардони

Enchanté monsieur Irvin Cardona.



pic.twitter.com/wkcPpxGyRV — Ultimo Diez (@Ultimo_Diez) September 13, 2020

У соцмережах цей гол вже порівняли з ударами з фільму "Шаолінський футбол".

Матч закінчився перемогою "Бреста" на виїзді 2:0. "Діжон" цей матч догравав у меншості після вилучення Ассале на 55-й хвилині.