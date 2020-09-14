Завис у повітрі та забив ударом з карате: футболіст відзначився неймовірним голом – відео
Третій тур чемпіонату Франції відзначився неймовірним голом, який забив гравець "Бреста" у ворота "Діжона".
Форвард "Бреста" Ірвін Кардона вийшов на заміну на останні 18 хвилин матчу. І коли вже йшов компенсований арбітром час поставив ефектну крапку в перемозі своєї команди.
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Кардона відгукнувся на навіс партнера з флангу. Він високо вистрибнув, щоб дістати м'яч. Але пробив не головою, а ногою, здійснивши при цьому замах, немов прийом карате. І м'яч влетів точнісінько у кут воріт над голкіпером.
Відео неймовірного голу Кардони
У соцмережах цей гол вже порівняли з ударами з фільму "Шаолінський футбол".
Матч закінчився перемогою "Бреста" на виїзді 2:0. "Діжон" цей матч догравав у меншості після вилучення Ассале на 55-й хвилині.