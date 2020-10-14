Уже 18-го октября Василий Ломаченко проведет один из важнейших поединков в своей профессиональной карьере боксера. Соперником Ломаченко станет непобедимый американец Теофимо Лопес.

На кону поединка Ломаченко – Лопес будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Об этом сообщает 24 канал.

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Василий Ломаченко владеет тремя титулами: WBA, WBO и WBC (Franchise). В то же время Лопесу принадлежит только пояс IBF.

Победитель боя Ломаченко – Лопес заберет все титулы.

Что известно о бое