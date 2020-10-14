Как завершится бой Ломаченко – Лопес за звание абсолютного чемпиона мира
Уже 18-го октября Василий Ломаченко проведет один из важнейших поединков в своей профессиональной карьере боксера. Соперником Ломаченко станет непобедимый американец Теофимо Лопес.
На кону поединка Ломаченко – Лопес будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Об этом сообщает 24 канал.
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Василий Ломаченко владеет тремя титулами: WBA, WBO и WBC (Franchise). В то же время Лопесу принадлежит только пояс IBF.
Победитель боя Ломаченко – Лопес заберет все титулы.
Что известно о бое
- Поединок состоится 17 октября в Лас-Вегасе (США). В Украине это будет утро 18 октября.
- Если Ломаченко победит, то он станет вторым украинцем в истории, который будет абсолютным чемпионом мира. До этого такое достижение покорилось Александру Усику в первом тяжелом весе.
- В контракте на бой нет пункта о реванше. В Украине бой между Ломаченко и Лопесом эксклюзивно покажет платформа Megogo.
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