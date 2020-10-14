Як завершиться бій Ломаченко – Лопес за звання абсолютного чемпіона світу
Уже 18-го жовтня Василь Ломаченко проведе один з найважливіших поєдинків у своїй професійній кар'єрі боксера. Суперником Ломаченка стане непереможний американець Теофімо Лопес.
На кону поєдинку Ломаченко – Лопес стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Про це повідомляє 24 канал.
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Василь Ломаченко володіє трьома титулами: WBA, WBO та WBC (Franchise). Водночас Лопесу належить тільки пояс IBF.
Переможець бою Ломаченко – Лопес забере всі титули.
Що відомо про бій
- Поєдинок відбудеться 17 жовтня MGM Grand у Лас-Вегасі (США). В Україні це буде ранок 18 жовтня.
- Якщо Ломаченко переможе, то він стане другим українцем в історії, який буде абсолютним чемпіоном світу. До цього таке досягнення підкорилося Олександру Усику у першій важкій вазі.
- В контракті на бій немає пункту про реванш. В Україні бій між Ломаченком та Лопесом ексклюзивно покаже платформа Megogo.