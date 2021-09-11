Джошуа: Усик, вероятно, второй
31-летний чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа считает, что самый тяжелый его поединок был против Владимира Кличко. Энтони победил украинца техническим нокаутом в 2017 году.
Кстати Худшее ощущение: Джошуа впервые рассказал о том, что произошло в бою с Кличко
Нет, Владимир Кличко, по моему мнению. Различные стили, совершенно разные стили. Но я думаю, на бумаге: десятилетнее царствование в ранге чемпиона мира в тяжелом весе, доминирование в дивизионе, 60 поединков, ход через поколения... Когда он перешел в профи? Он доминировал очень долгое время. И хорошо сработал. Поэтому для меня Кличко – это боец самого высокого уровня, а Усик, вероятно, второй,
– сказал Джошуа.
- Усик 25 сентября в Лондоне попытается нанести Джошуа второе поражение в карьере и стать чемпионом мира.
- Боксеры проведут бой на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм. Все билеты на вечер бокса в Лондоне уже проданы.
- Если Джошуа проиграет поединок, то боксерам придется провести реванш. В то же время реванш не предусмотрен на случай поражения украинца.
- Усик может стать только третьим боксером после Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя, который выигрывал титул чемпиона мира в первом тяжелом и тяжелом весах.