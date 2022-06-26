Васильков: Шевченко во многом отличался от Фоменко

В разговоре Николай Васильков рассказал об особенностях бывшего наставника сборной Андрея Шевченко. Тренер много времени уделял индивидуальным разговорам с футболистами. Если его кто-то не устраивал, то объяснял все до мельчайших деталей.

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Шевченко удавалось выводить на разговор даже молчаливых игроков, как Виктор Цыганков и Владимира Шепелев. Андрей Николаевич постепенно сделал так, что все футболисты сборной высказывали свои мысли.

Бывший прессаташе главной команды страны рассказал, что команда по-прежнему играет в стиле обладателя "Золотого мяча" – контроль мяча, треугольник в центре, ромбы, выходит в атаку через пас, а не навесами. У Петракова более оборонительный стиль игры постепенно подпускает к команде игроков молодежных сборных.

"Шевченко много внимания уделял тактике"

Также Васильков рассказал об отличии работы Шевченко с Михаилом Фоменко. Последний очень много внимания уделял теоретическим задачам, которые за длительность могли затягиваться на несколько часов. Не все футболисты выдерживали такой подход тренера, поэтому случались курьезные ситуации. бывший защитник Динамо Евгений Хачериди засыпал на таких теориях Фоменко в сборной.

Не знаю, как Петраков, но Шевченко много внимания уделял тактике, она была на первом месте – сначала короткая теория, а затем сразу практика на тренировках. Этим Шевченко во многом отличался от Фоменко, теоретические занятия которого занимали два – три часа. Хачериди во время теорий постоянно засыпал, бывали такие случаи,

– рассказал Васильков.

К слову, Фоменко возглавлял "сине-желтых" в период с конца декабря 2012 по 30 июня 2016-го.

Статистика Хачериди в сборной Украины