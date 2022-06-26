Васильков: Шевченко багато в чому відрізнявся від Фоменка

У розмові Микола Васильков розповів про особливості колишнього наставника збірної Андрія Шевченка. Тренер багато часу приділяв індивідуальним розмовам із футболістами. Якщо його хтось не влаштовував, то пояснював усе до найменших деталей.

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Шевченку вдавалось виводити на розмову навіть мовчазних гравців, якими є Віктор Циганков та Володимира Шепелєв. Андрій Миколайович поступово зробив так, що усі футболісти збірної висловлювали свої думки.‎

Колишній пресаташе головної команди країни розповів, що команда досі грає у стилі володаря "Золотого м'яча" – контроль м'яча, трикутник у центрі, ромби, виходить в атаку через пас, а не навісами. У Петракова більш оборонний стиль гри та поступово підпускає до команди гравців молодіжних збірних.

" Шевченко багато уваги приділяв тактиці"

Також Васильков розповів про відмінність роботи Шевченка з Михайлом Фоменком. Останній дуже багато уваги приділяв теоретичним завданням, які за тривалість могли затягуватись на декілька годин. Не усі футболісти витримували такий підхід тренера, тому траплялись курйозні ситуації. колишній захисник Динамо Євген Хачеріді засинав на таких теоріях Фоменка у збірній.

Не знаю, як Петраков, але Шевченко багато уваги приділяв тактиці, вона була на першому місці – спочатку коротка теорія, а потім відразу практика на тренуваннях.‎ Цим Шевченко багато в чому відрізнявся від Фоменка, теоретичні заняття якого займали дві – три години. Хачеріді під час теорій постійно засинав, бували такі випадки,

– розповів Васильков.

До слова, Фоменко очолював "синьо-жовтих" у період із кінця грудня 2012-го по 30 червня 2016-го.

Статистика Хачеріді у збірній Україні