Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе мексиканец Мигель Берчельт провел промежуточный поединок в Мексике. 28-летний мексиканец в рамках легкого веса, в котором выступает Василий Ломаченко, побил земляка Элеасара Валенсуэлу.

Берчельт, в пассиве которого всего одно поражение, одержал победу уже в шестом раунде. Мексиканец победил техническим нокаутом, сообщает 24 канал.

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Ход противостояния

Мигель не стал форсировать события, а начал бой не спеша, используя джеб. На последних секундах первого раунда он пробил пару хуков и по корпусу.

Удар по голове Элеасара не выдержал и впервые упал.

Во втором раунде Берчельт заставил оппонента работать в ближнем бою, в котором Мигель разбивал корпус соперника.

Валенсуэла пытался отвечать фавориту ударами на удары, но ему это не удавалось.

В 3-й трехминутке Берчельт провел яркую комбинацию из трех апперкотов подряд.

Односторонний поединок завершился в 6-м раунде. Валенсуэла "поплыл" после нескольких пропущенных ударов. От падения его удержали канаты ринга.

В бой вмешался рефери, который вовремя остановил противостояние.