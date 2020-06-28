Чемпіон світу за версією WBC у другій напівлегкій вазі мексиканець Мігель Берчельт провів проміжний поєдинок у Мексиці. 28-річний мексиканець у рамках легкої ваги, в якій виступає Василь Ломаченко, побив земляка Елеасара Валенсуелу.

Берчельт, в пасиві якого всього одна поразка, здобув перемогу вже у шостому раунді. Мексиканець переміг технічним нокаутом, повідомляє 24 канал.

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Хід протистояння

Мігель не став форсувати події, а почав бій неспішно, використовуючи джеб. На останніх секундах першого раунду він пробив пару хуків та по корпусу.

Удар по голові Елеасар не витримав і вперше впав.

У другому раунді Берчельт змусив опонента працювати у ближньому бою, в якому Мігель розбивав корпус суперника.

Валенсуела намагався відповідати фавориту ударами на удари, але йому це не вдавалося.

У 3-й трихвилинці Берчельт провів яскраву комбінацію з трьох поспіль аперкотів.

Односторонній поєдинок завершився у 6-му раунді. Валенсуела "поплив" після декількох пропущених ударів. Від падінь його утримали канати рингу.

У бій втрутився рефері, який вчасно зупинив протистояння.