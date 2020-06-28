Битый Хабибом Пуарье устроил кровавое месиво с Хукером и одержал победу: видео
В Лас-Вегасе (США) в ночь с 27 на 28 июня состоялся турнир UFC on ESPN 12. В главном событии шоу Дастин Пуарье победил Дэна Хукера в рамках легкого веса.
Битый осенью 2019 года Хабибом Нурмагомедовым Пуарье победил Дэна Хукера единогласным решением судей. Счет: 48:47, 48:47, 48:46, сообщает 24 канал.
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Ход поединка
Хукер лучше начал поединок и в течение двух первых раундов перебивал Пуарье в стойке, а также потряс соперника коленом и едва не забил возле сетки.
К чести Пуарье следует сказать, что он, выдержал удары, начиная с 3-го раунда перехватил инициативу.
К концу схватки в Дастина раз за разом проходили мощные удары в голову, однако Хукер выстоял.
Бойцы открыто обменивались ударами в голову, потому закончили бой с рассечениями и кровью на теле.
Видео лучших моментов поединка
Другие результаты шоу
- Майк Перри (14-6) победил Микки Галла (6-3) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)
- Морис Грин (9-5) победил Джана Вилланте (17-12) сабмишеном в третьем раунде;
- Брендан Аллен (15-3) победил Кайла Докоса (9-1) единогласным решением судей (29-28, 29-27, 30-27)
- Джулиан Эроса (24-9) победил Шона Вудсона (7-1) сабмишеном в третьем раунде.