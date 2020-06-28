В Лас-Вегасе (США) в ночь с 27 на 28 июня состоялся турнир UFC on ESPN 12. В главном событии шоу Дастин Пуарье победил Дэна Хукера в рамках легкого веса.

Битый осенью 2019 года Хабибом Нурмагомедовым Пуарье победил Дэна Хукера единогласным решением судей. Счет: 48:47, 48:47, 48:46, сообщает 24 канал.

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Ход поединка

Хукер лучше начал поединок и в течение двух первых раундов перебивал Пуарье в стойке, а также потряс соперника коленом и едва не забил возле сетки.

К чести Пуарье следует сказать, что он, выдержал удары, начиная с 3-го раунда перехватил инициативу.

К концу схватки в Дастина раз за разом проходили мощные удары в голову, однако Хукер выстоял.

Бойцы открыто обменивались ударами в голову, потому закончили бой с рассечениями и кровью на теле.

Видео лучших моментов поединка

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